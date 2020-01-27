شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يؤكد الكسر – تحليل - 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سعر النفط تداولات الأسبوع الماضي دون مستوى 54.60، ويبدأ اليوم بفجوة هابطة تدفع بالسعر ليقترب من هدفنا التالي المنتظر عند 51.80، حيث يتأثر النفط بالمخاوف من انتشار الفايروس الصيني، لنرجّح استمرار الضغط السلبي خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر لاختبار حاجز 50.00 دولار كمحطة تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً ما لم يتم اختراق مستوى 54.60 والثبات فوقه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط