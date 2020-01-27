شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الهدف – تحليل - 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 18.38، وقد يشهد بعض الميل الهابط متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يقدّم الدعم الإيجابي للسعر، ليدعم فرص اختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 17.95، مع الإشارة إلى أن تجاوز 18.38 سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 19.00 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد