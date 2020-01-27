شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجتاز الهدف – تحليل - 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الذهب تداولات اليوم بإيجابية ليتجاوز مستوى 1575.90 ويستقر فوقه، مما يدعم التوقعات بمواصلة الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو القمة المسجّلة مسبقاً عند 1611.20 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1575.90 والثبات دونه قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 1554.10 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1570.00 والمقاومة 1600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد