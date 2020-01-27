الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 27-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين كسراً واضحاً لمستوى 109.33 واستقر دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع على المدى اللحظي، في طريقه لاختبار مستوى 108.40 بشكل رئيسي.
نشير إلى أهمية مراقبة السعر عند وصول المستوى المذكور، حيث إن صموده أمام الضغط السلبي سيدفع السعر لاستئناف التداولات داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليتجه نحو تحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 109.33 ثم 110.50، بينما كسره سيضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر واستهداف مستوى 107.45 كمحطة سلبية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 109.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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