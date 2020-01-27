شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بهدوء – تحليل - 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً هابطاً هادئاً ليتجاوز مستوى 1.3070 ويستقر دونه، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، فاتحاً الطريق أمام زيارة مستوى 1.2920 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي.

وبالتالي، سنحتفظ بسيناريو الاتجاه الهابط الذي سيبقى مسيطراً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.3150.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2970 والمقاومة 1.3130

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط