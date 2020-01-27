شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج اليورو مقابل الدولار سلباً ليقترب تدريجياً من هدفنا السلبي الأول المنتظر عند 1.0985، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص امتداد الموجة الهابطة خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1.0880.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1080 والثبات فوقه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0940 والمقاومة 1.1080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط