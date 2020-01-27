شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينخفض بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة – تحليل صباحي – 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) من خسائره بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول تصريف هذا التشبع منها، ليسجل المؤشر خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.71% بما يعادل -59.381 نقطة، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول المؤشر بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد. لذلك تظل توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8,200.00، ليستهدف مستوى المقاومة 8,495.80. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,200.00 ومستوى المقاومة 8,495.80. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 81 عدد أسهم الشركات الخاسرة 101 عدد أسهم الشركات الثابتة 13 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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