شكرا لقرائتكم خبر عن “بلتون” تتوقع زيادة إيرادات الكويت بـ 6 مليارات دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت شركة بلتون المالية ارتفاع إيرادات الموازنة العامة لدولة الكويت خلال العام المالي 2021/2020 بواقع 6 مليارات دينار (20 مليار دولار) عن التقديرات الحكومية للبلاد، البالغة 14.8 مليار دينار.

ورجحت بلتون للأبحاث في تقريرها الصادر حديثا ارتفاع الإيرادات الإجمالية للكويت إلى 20.8 مليار دينار (69 مليار دولار)، بدعم من نمو الإيرادات النفطية 17% سنوياً إلى 18.1 مليار دينار (60 مليار دولار)، بحسب صحيفة "السياسة".

وكشفت المذكرة البحثة أن إيرادات الكويت النفطية سترتفع بنسبة 40% عن تقديرات وزارة المالية الكويتية البالغة 12.9 مليار دينار.

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وأرجعت ذلك الارتفاع للصعود المتوقع لأسعار البترول عند متوسط 68.9 دولار للبرميل، مقابل متوسط 64.98 دولار للبرميل المتوقع في العام المالي 2019 /2020 وأعلى من السعر المتوقع من الحكومة الكويتية عند 55 دولاراً للبرميل.

وأفادت بيانات رسمية في وقت سابق، اتساع العجز الفعلي بميزانية الكويت بقيمة 9.2 مليار دينار (30.33 مليار دولار) بميزانية 2020-2021.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الكويتية اطلعت عليها "أخبار اليوم"، فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 6.5% على أساس سنوي إلى 14.8 مليار دينار وذلك عن موازنة العام 2019-2020.