شكرا لقرائتكم خبر عن "الزور الأولى" تعتزم تقديم طلب إدراجها بالبورصة الكويتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه تقديم طلب الإدراج في بورصة الكويت خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت مصادر رقابية إن شركة البورصة على تواصل مستمر مع مستشار الادراج شركة الوطني للاستثمار، عقب نجاح الاكتتاب العام في شركة الزور، والتي اكتتب فيها نحو 127 ألف مواطن وبنسبة تغطية 127% من الأسهم المطروحة، بحسب صحيفة "القبس".

ومن جهة أخرى، تعتزم "الزور الأولى" تأجيل عملية تخفيض رأس المال بقيمة 10 ملايين دينار إلى ما بعد الإدراج.

يذكر ان رأسمال شركة شمال الزور الأولى يبلغ 110 ملايين دينار، فيما تم الاكتتاب العام على نسبة 59% من رأس المال بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.