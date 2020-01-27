شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة أسواق المال الكويتية تطرح مناقصتين جديدتين ووظائف للمواطنين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن طرح مناقصة بشأن تطوير السعة التخزينية لمركز البيانات الرئيسي والمساند، ومناقصة أخرى بشأن مشروع نظام الموارد المؤسسية (ERP).

وقامت الهيئة بالإعلان عن المعينين الجدد فى الوظائف الشاغرة للسنة المالية 2019/ 2020 للكويتيين من ذوي الخبرة وذلك من منطلق الشفافية الكاملة نحو عملية التوظيف، بحسب صحيفة "السياسة".

وكانت هيئة أسواق المال الكويتية قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن اتخاذها التدابير اللازمة للتحصين من الأخطار النمطية، بتكوين رصيد احتياطيات نقدية، بلغ نحو 450 مليون دينار، بدأت فعلياً في تسلّمها على مراحل.