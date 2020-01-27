شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الصادرات غير البترولية للسعودية 13.2% خلال نوفمبر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الصادرات غير النفطية تراجعت بنسبة 13.2% خلال شهر نوفمبر 2019 إلى نحو 17.518 مليار ريال مقارنة بـ 20.19 مليار ريال بشهر نوفمبر 2018.

وأوضح التقرير أن تلك الصادرات ارتفعت بنسبة 2.1% مقارنة بـ 17.15 مليار ريال في أكتوبر 2019.

وأشار التقرير إلى أن الورادت السلعية للمملكة في نوفمبر الماضي وصلت إلى 37.813 مليار ريال مقارنة بـ 38.909 مليار ريال في نوفمبر 2018، مسجلة انخفاضا بنسبة 2.8%.

وعلى المستوى الشهري فقد سجلت تلك الورادت تراجعا بنسبة 11.7% مقارنة بـ 42.833 مليار ريال في شهر أكتوبر 2020.