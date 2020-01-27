شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المتحد يؤكد: "بيتك" الكويتي لم يتقدم بأي عرض استحواذ رسمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال البنك الأهلي المتحد البحريني إنه لم تطرأ أي تطورات تذكر بشأن الاستحواذ المحتمل عليه من قبل بيت التمويل الكويتي "بيتك"

وأكد البنك، في بيان لبورصة البحرين، أن "بيتك" لم يقم بتقديم عرض استحواذ رسمي بهذا الشأن حتى تاريخه.

يشار إلى أن بيت التمويل الكويتي "بيتك" أعلن في نوفمبر الماضي عن تلقيه موافقة مصرف البحرين المركزي على مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد.

وأوضح مازن الناهض، الرئيس التنفيذي للبنك، في مقابلة مع قناة العربية أن عملية الاندماج ستتم على مراحل.

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وبين الناهض أن علمية تحويل الأصول غير المتوافقة مع الشريعة للأهلي المتحد ستأخذ وقتا.

وأكد الناهض أن 44% من أصول الأهلي المتحد متوافقة مع الشريعة في الوقت الحالي.

كذلك كان بيتك قد أعلن مطلع أكتوبر الماضي، عن تلقيه موافقة بنك الكويت المركزي على قيام البنك بالاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال البنك البحريني.

وكان "المركزي" الكويتي قد أصدر بياناً سابقاً، أبدى فيه موافقته على اندماج البنكين شريطة تحقيق مجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية قبل تنفيذ الاستحواذ.