شكرا لقرائتكم خبر عن 15% انخفاض في أسعار خدمات الهاتف المتنقل بالبحرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار خدمات الهاتف المتنقل في مملكة البحرين بنسبة تصل إلى 15% بين العامين 2018 و2019.

وتقدم شركات الاتصالات في المملكة أقل الأسعار على المستوى الخليجي والعربي وتحديدًا في الباقات ذات الاستخدام الكبير، بحسب تقرير حديث لهيئة الاتصالات البحرينية على موقعها الرسمي.

ونتيجة للانخفاض في أسعار خدمات الهاتف المتنقل فقد بلغت نسبة اشتراكات الهاتف المتنقل التي تشمل على خدمات البيانات 78% من الاشتراكات بنهاية الربع الثالث من العام 2019.

وارتفع حجم استخدام البيانات من خلال الهاتف المتنقل بنسبة 74% بين الأعوام 2017 و2018.

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وتجدر الإشارة هنا إلى أن التغير في نمط الاستخدام انتقل من الاعتماد على خدمات الصوت التقليدية والاتجاه لخدمات البيانات قد ساهم بشكل ما في خفض عدد اشتراكات الهاتف المتنقل في السنوات الأخيرة، وهذا ما تم ملاحظته أيضاً في دول مجلس التعاون الأخرى.

ورغم هذا الانخفاض إلا أن نسبة انتشار الهاتف المتنقل في البحرين لا تزال من أعلى النسب عالمياً، كما أنها أعلى من متوسط نسبة الانتشار في الدول المتقدمة.

وتبين الدراسة أن أسعار خدمات النطاق العريض الثابتة والمتنقلة في مملكة البحرين، تعتبر من الأقل سعراً على المستوى الخليجي والعربي. حيث إن أسعار خدمات النطاق العريض الثابتة في البحرين أقل من متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون بنسبة 19%.

وتؤكد هذه المؤشرات على أن إطار التنظيم الذي تعتمده هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين والمشاريع التي تقوم بها لتعزيز المنافسة وتنفيذ سياسات الحكومة المتمثلة في الخطة الوطنية للاتصالات تواصل تحقيق المزيد من الفوائد للمستخدمين.