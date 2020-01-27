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شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤسسة الحبوب» ترسي الدفعة الأولى من الشعير المستورد لهذا العام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه جرى دعوة 25 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها 19 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على 9 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة .
وبين أن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 11 شحنة كميتها 660,000 طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 4 شحنات كميتها 240,000 طن وذلك للتوريد خلال الفترة (مارس - أبريل2020م).
وأفاد المهندس الفارس أن ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية،لافتاً إلى أن تعاقدات المؤسسة خلال العام الماضي 2019م بلغت نحو 5.3 ملايين طن.
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