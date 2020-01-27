شكرا لقرائتكم خبر عن "الريفو" أبو شلن رجع تانى بشكل جديد لعلاج أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرف أغلب المصرين، بل والعرب أيضا "الريفو المصرى"، وهو عقار ذو فعالية فى علاج الصداع ، وهو عقار شعبى فى متناول كل المواطنين لرخص ثمنه بشكل كبير، حيث كانت تباع "حباية" الريفو بشلن منذ سنوات طويلة والآن سعر الشريط كاملا بـ 2.55 جنيها .

ومؤخرا كشفت مصادر بالشركة القابضة للأدوية، أن الشركة العربية للأدوية، إحدى الشركات التابعة قامت باعادة تصنيع عقار الريفو بتركيز أكبر وبشكل جديد لعلاج أمراض القلب .

من جانبه أشار الدكتور أسامة عبد الباسط ، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية التابعة للقابضة للادوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركة العربية تركز على إنتاج الايروسولات، وهى من أوائل الشركات فى مصر والشرق الأوسط ، لافتا إنه تم انشاء خط إنتاج الأيروسولات فى أوائل التسعينات وكان الإنتاج يتم باستخدام غاز الفريون وبناء على اتفاقية مونتريال عام 2006 والتى قضت بإيقاف التصنيع بالفريون حفاظاً على البيئة، قامت الشركة باستبدال الفريون بغاز صديق للبيئة اعتباراً من ديسمبر 2010 وتم ذلك بالتعاون مع منظمة اليونيدو وتحت اشراف وزارة الصحة ووزارة البيئة ليتم الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة المصرية.

أضاف أسامة عبد الباسط إنه خلال شهر ديسمبر 2019 تم العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية بقسم الأيروسول من 25 كانة / دقيقة إلى 40 كانة / دقيقة (بنسبة زيادة 60%) ،وذلك عن طريق تعديل لماكينة (باماسول) وإضافة بعض الأجزاء عليها وذلك بحضور خبير شركة باماسو ، موضحا إنه جارى العمل حالياً على تطوير وتحديث قسم الأشربة ،وذلك لرفع الطاقات الإنتاجية بالشركة لزيادة حجم الإنتاج والمبيعات لمقابلة احتياجات السوق المحلى والخارجى ، بجانب تنفيذ متطلبات الالتزام البيئى من خلال إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى بتكلفة تقديرية 7 ملايين جنيه.

وحول الأنواع الجديدة من الأدوية التى بدأت الشركة تصنيعها قال إن من بينها ريفو 100 ،وأدوية لعلاج الخشونة وأدوية خاصة بالبشرة.

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وحول المؤشرات المالية للشركة أوضح الدكتور أسامه عبد الباسط أن الشركة حققت إنتاج خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/11/ 2019 بنحو 232.9 مليون جنيه ،مقابل 187.9 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 45 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام السابق بنسبة زيادة 24% ،ومقابل مستهدف بمبلغ 216.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 16.4 مليون جنيه بنسبة زيادة 8% عن المستهدف.

أضاف إنه تم تحقيق مبيعات خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/11/2019 بنحو 222.5 مليون جنيه ،مقابل 178.9 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 43.7 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام السابق ، بنسبة زيادة 24 % ، ومقابل مستهدف 216.5 جنيه بنسبة زيادة قدرها 3% عن مستهدف الموازنة.

كما بلغت مبيعات التصدير خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/11/2019بنحو 38.4مليون جنيه ،مقابل 23.5 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 14.9 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام السابق بنسبة زيادة 63 % ومقابل مستهدف 39.4 مليون جنيه بنسبة تحقيق قدرها 97.5% عن مستهدف الموازنة.

وأشار رئيس الشركة العربية للأدوية ،إنه تم تحقيق صافى ربح بعد الضرائب خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/11/2019 بنحو 34,3 مليون جنيه ،مقابل نحو 17,3 مليون جنيه بزيادة قدرها 17مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام السابق بنسبة زيادة 97,8% ،ومقابل مستهدف 29 مليون جنيه بزيادة قدرها 10,3 مليون جنيه عن المستهدف بنسبة زيادة قدرها 42,8% عن المستهدف.