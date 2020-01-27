شكرا لقرائتكم خبر عن 262.6 مليون جنيه استثمارات لتطوير "الكوك" و125 مليون دولار للبطارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البيانات المالية للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، عن ضخ نحو 262.6 مليون جنيه استثمارات فى شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات ، خلال الفترة من العام المالى 2014-2015، حتى نهاية العام المالى 2018-2019 ، فيما يجرى ضخ نحو 125 مليون دولار استثمارات جديدة لبناء البطارية الثالثة .

وبحسب البيانات التى حصل عليها ”الخليج 365” فإنه تم ضح نحو 140.4 مليون جنيه العام المالى 2014-2015 ، لتحديث وتطوير الشركة ، فيما تم ضخ نحو 35.3 مليون جنيه العام المالى 2015-2016.

وفى عام 2016-2017 تم ضخ نحو 59.6 مليون جنيه ، فيما تم ضخ 21 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 ، وأخيرا تم ضخ 6.3 مليون جنيه العام المالى الماضى .

Advertisements

وفى تعليقه على الاستثمارات التى يتم ضخها فى الشركة ، أشار الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة الكوك لـ"الخليج 365" أن شركة النصر لصناعة الكوك من الشركات المهمة ،والتى نركز على تحديثها وتطويرها بشكل كبير، وهو ما انعكس بشكل كبير على تحولها من الخسارة الى الربحية أخر عامين ماليين ، لافتا إنه يجرى تطوير الشركة حاليا .

أوضح مدحت نافع ، إنه سبق توقيع اتفاقية إنشاء البطارية الثالثة ،وتأهيل أقسام الكيماويات الملحقة بها بشركة النصر لصناعة الكوك مع شركة اوكرانية لتوريد المعدات والبناء الحرارى ومستلزماته والتركيبات والإشراف الفنى وبتكلفة استثمارية اجمالة 125 مليون دولار ، لافتا أن الهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدل 560 ألف طن سنوياً.

وكانت الشركة طرحت مناقصة عامة ،وتم الترسية على كونسرتيوم بقيادة شركة فاش ماش الأوكرانية وتم توقيع العقد فى أكتوبر 2018 وقد انتهت الشركة بالفعل من التصاميم الهندسية وفحص كل المشكلات المرتبطة بالأساسات وإنقاذاً للمشروع قامت الشركة القابضة بالبدء فى تمويل المشروع ذاتياً انتظاراً للقرض المصرفى.