شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 12ر455 نقطة أو ما يعادل 91ر1% ليصل إلى 06ر23372 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 48ر26 نقطة، أو53ر1%، ليصل إلى 96ر1703 نقطة.