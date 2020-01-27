شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 12ر455 نقطة أو ما يعادل 91ر1% ليصل إلى 06ر23372 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 48ر26 نقطة، أو53ر1%، ليصل إلى 96ر1703 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.