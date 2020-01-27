شكرا لقرائتكم خبر عن 43.5 مليون دولار لبناء مستشفيات في بؤرة تفشي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين التي تمثل وكالة التخطيط الحكومي في البلاد تعتزم استثمار 300 مليون يوان (43.5 مليون دولار) لبناء مستشفيات في مدينة ووهان لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

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