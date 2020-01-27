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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم اليابانية بقرابة 2% بالتزامن مع تغيب نبض التداول عن معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية لعطلات العام القمري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية بقرابة الاثنان بالمائة وانخفضت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الاثنين في ظلال القلق الذي ينتاب المستثمرين حول فيروس كورونا سريع الانتشار والذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، وذلك بالتزامن مع تغيب نبض التداول عند مؤشرات الأسهم الصينية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديد، كما يتغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الاسترالية بسبب الاحتفال بيوم استراليا هناك.
مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.53% ليخسر 26.48 نقطة ويصل إلى المستوى 1,703.96، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.91% ليخسر هو الأخر 455.12 نقطة ويصل إلى المستوى 23,372.06، كما تراجع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا 0.44% ليخسر 52.19 نقطة ويصل إلى المستوى 11,825.62.
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