شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر أولى تداولات الأسبوع الحالي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 7066 نقطة، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 7000 نقطة، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يصل المؤشر لمستوى الدعم الهام عند 6650 نقطة، وذلك في حالة اختراقه لمستوى الدعم الحالي عند 7000 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7,035 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 7,101 نقطة

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