شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 10581 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، ومقتربا بذلك من مستوى الدعم الهام عند 10550 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10150نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,540 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,616 نقطة

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