شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبيار للتطوير العقاري (ABYAAR) يغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق امس الاحد عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 7.70 فلس، وذلك على خلفي ملامسته لمستوى مقاومته الحالي عند 8.50 فلس، كما يقترب السهم حاليا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " مما نتوقع معه استمرار عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 7 فلس مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7.6 بينما مستوى المقاومة هو 7.9 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط