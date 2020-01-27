شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صكوك القابضة (SOKOUK) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 36 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما نجح السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 35.50 فلس، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 38 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 35 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 35.50 بينما مستوى المقاومة هو 37 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد