شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة خدمات الحج و العمرة (MASHAER) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 77.30 فلس، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 79 فلس، مقتربا بذلك من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 75 فلس كمستوى اول ثم 71 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 79 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 76.0 بينما مستوى المقاومة هو 78.5 فلس

Advertisements

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط