شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية للمدن العقارية (ALMUDON) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 22.0 فلس، في ظل استمرار حالة من الحيرة بين المتداولين بشان الاتجاه القادم للسهم في الاجل القصير ، حيث يتداول بين مستوى الدعم 20 فلس ومستوى المقاومة 25 فلس، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.3 بينما مستوى المقاومة هو 23.2 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط