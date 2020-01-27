شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 268 فلس، في ظل استمرار ملامسته لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل والذي بدا منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل في عملية جني أرباح للوصول لمستوى الدعم 260فلس كمستوى اول ثم 245 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 275 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 267.0 بينما مستوى المقاومة هو 269.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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