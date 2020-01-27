شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد (AUB) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 333 فلس، مصحوبا باستمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 300 فلس في عملية جني أرباح في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 340 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 332.0 بينما مستوى المقاومة هو 335.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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