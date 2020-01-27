شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أصول للاستثمار (OSOUL) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم خسائر كبيرة خلال جلسة امس الاحد، حيث استهل الجلسة عند مستوى 91 فلس واغلق عند مستوى 80 فلس،وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه للوصول لمستوى الدعم 75فلس كمستوى اول ثم 70 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 95 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 76 بينما مستوى المقاومة هو 85 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط