شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 590 فلس امس الاحد، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد المزيد من الأداء السلبي والذي قد يصل به لمستوى الدعم 560 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 600 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 587 بينما مستوى المقاومة هو 593 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط