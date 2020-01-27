شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 590 فلس امس الاحد، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد المزيد من الأداء السلبي والذي قد يصل به لمستوى الدعم 560 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 600 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 587 بينما مستوى المقاومة هو 593 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 27-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.