شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 5.43 ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 5.25 ريال مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.60 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.36 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.50 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط