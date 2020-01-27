شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا طفيفا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 16.58 ريال، ملامسا بذلك هدفه السعري المتوقع عند 16.60 ريال، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، كما نلاحظ استمرار تدني كميات التداول، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 15.50 ريال مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16.70 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.50 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.60 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط