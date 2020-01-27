شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للقطن: دمج الشركات لن يؤثر على العاملين بالشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لدمج شركات الغزل والنسيج والقطن فى كيانات أقل لن يؤثر على العاملين فيها، لافتة أن التوجيهات تقتضى بعدم المساس العاملين، وفى حالة تنفيذ الخروج للمعاش المبكر لن يضار أى عامل فيما يتعلق بحقوقه المالية.

وتقتضى خطة تطوير شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس دمج الشركات القائمة وعددها حاليا 31 شركة لتكون 10 شركات فقط، عبارة عن 9 شركات غزل ونسيج، وشركة واحدة لحليج وتجارة الاقطان وتصدير الأقطان، بهدف تكوين كيانات قوية قادرة على تحقيق ارباح والاستمرار فى النشاط.

كما سيتم تأسيس 3 مراكز تدريب على مستوى عالى من التكنولوجيا فى مدن المحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان، لتدريب عمالة القطاع وامداد تلك المركز بأحدث الماكينات والمعدات للتدريب عليها وقد تم رصد مبلغ 700 مليون جنيه للتدريب فى مختلف التخصصات، مع تخصيص 3مراكز صناعية كبرى للصناعات المتكاملة، وهى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، وستكون فى شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة وحلون وكفر الدوار وشركات الدلتا الجديدة للغزل فقط.

اضافت المصادر لـ" الخليج 365" أن الشركات التى سيتم دمجها ستوفر وسائل مواصلات متاحة للعاملين حرصا عليهم وحرصا على عدم المساس بكافة حقوقهم، لافتة أن الغرض من الدمج والهيكلة، تحويل الشركات من خسارة نحو 2.5 مليار جنيه سنويا إلى ربح نفس المبلغ من خلال زيادة القدرة على التصدير.