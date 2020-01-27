الاقتصاد

«التويجري»: تعزيز التعليم والتدريب لتقليص البطالة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «التويجري»: تعزيز التعليم والتدريب لتقليص البطالة والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، أن رأس المال البشري وتطويره، من أولويات الوزارة، إضافة إلى التعامل مع ملف البطالة، عن طريق تعزيز التعليم والمهارات التي يحتاجها السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الأسواق الناشئة لديها الكثير من الفرص الاستثمارية، على الرغم من حالة عدم اليقين، التي تؤثر بشكل مباشر على نمو الاقتصاد العالمي.

وأضاف التويجري في تصريحات تليفزيونية أمس، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» أن سياسة التنويع الاقتصادي أمر مهم تعنى به وزارة الاقتصاد، مشيرًا إلى تراجع معدل البطالة للسعوديين من 12.9% إلى 12% في الربع الثالث من العام الماضي، فيما يتوقع أن ترتفع تلك الأرقام مع نهاية العام الحالي.

وقال وزير الاقتصاد السعودي، إن القطاع الخاص في لعب دورا مهما في تراجع معدل البطالة، موضحًا أن النمو في القطاعات غير النفطية مثل الإنشاءات كان مميزًا، مما يدعو إلى التفاؤل والسعي، إذ تسعى الوزارة إلى تحقيق الاستدامة في تلك الوظائف.

وأشار إلى وجود العديد من البرامج المهمة في توطين الوظائف مثل برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، معبرًا عن أمله بأن يمسك القطاع الخاص الدفة في النمو وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التويجري»: تعزيز التعليم والتدريب لتقليص البطالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا