«التويجري»: تعزيز التعليم والتدريب لتقليص البطالة

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وأضاف التويجري في تصريحات تليفزيونية أمس، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» أن سياسة التنويع الاقتصادي أمر مهم تعنى به وزارة الاقتصاد، مشيرًا إلى تراجع معدل البطالة للسعوديين من 12.9% إلى 12% في الربع الثالث من العام الماضي، فيما يتوقع أن ترتفع تلك الأرقام مع نهاية العام الحالي.
وقال وزير الاقتصاد السعودي، إن القطاع الخاص في السعودية لعب دورا مهما في تراجع معدل البطالة، موضحًا أن النمو في القطاعات غير النفطية مثل الإنشاءات كان مميزًا، مما يدعو إلى التفاؤل والسعي، إذ تسعى الوزارة إلى تحقيق الاستدامة في تلك الوظائف.
وأشار إلى وجود العديد من البرامج المهمة في توطين الوظائف مثل برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، معبرًا عن أمله بأن يمسك القطاع الخاص الدفة في النمو وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.
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