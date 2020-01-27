شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 1000 شاب في «حوكمة المنشآت» والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل، إطلاق برنامج تأهيلي مجاني تحت مسمى «حوكمة المنشآت» لتأهيل 1000 شاب وفتاة من الباحثين عن العمل في مجال حوكمة المنشآت، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2020م، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية.

وقال رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل م. منصور الشثري، إن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين لشغل الوظائف النوعية المتاحة في مجال حوكمة المنشآت.

وأضاف: إن محاور البرنامج تتضمن عددا من الموضوعات، وهي التعريف بمفهوم الحوكمة وماهيتها، ومبادئ الحوكمة لدى الشركات المساهمة العامة، البنوك وشركات التأمين، الشركات العائلية والمؤسسات الحكومية، وأنواع ملكية الأعمال، والتحديات والفرص التي تواجه الشركات المساهمة، إضافة إلى تعريف آلية الفصل بين الملكية الإدارية، والرقابة الداخلية والخارجية على الشركات، ومحور حول الشركات المساهمة والحوكمة ومكونات هذه الشركات، وحوكمة مجلس الإدارة، وحماية حقوق المساهمين.

وأوضح الشثري أن الغرفة ستواصل تبني المبادرات التدريبية والتأهيلية، التي تستهدف توفير الكفاءات والكوادر الوطنية في المجالات المختلفة، والتي يحتاج إليها السوق، ومساندة جهود الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين في تحقيق متطلبات المرحلة الحالية من البناء الوطني والتنموي، بما يدعم أهداف ومبادئ رؤية 2030، مشيرا إلى أنه يمكن للراغبين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.