تدريب 1000 شاب في «حوكمة المنشآت»

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وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية.
وقال رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل م. منصور الشثري، إن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين لشغل الوظائف النوعية المتاحة في مجال حوكمة المنشآت.
وأضاف: إن محاور البرنامج تتضمن عددا من الموضوعات، وهي التعريف بمفهوم الحوكمة وماهيتها، ومبادئ الحوكمة لدى الشركات المساهمة العامة، البنوك وشركات التأمين، الشركات العائلية والمؤسسات الحكومية، وأنواع ملكية الأعمال، والتحديات والفرص التي تواجه الشركات المساهمة، إضافة إلى تعريف آلية الفصل بين الملكية الإدارية، والرقابة الداخلية والخارجية على الشركات، ومحور حول الشركات المساهمة والحوكمة ومكونات هذه الشركات، وحوكمة مجلس الإدارة، وحماية حقوق المساهمين.
وأوضح الشثري أن الغرفة ستواصل تبني المبادرات التدريبية والتأهيلية، التي تستهدف توفير الكفاءات والكوادر الوطنية في المجالات المختلفة، والتي يحتاج إليها السوق، ومساندة جهود الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين في تحقيق متطلبات المرحلة الحالية من البناء الوطني والتنموي، بما يدعم أهداف ومبادئ رؤية 2030، مشيرا إلى أنه يمكن للراغبين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
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