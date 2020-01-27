شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين احتفالات الهند للاحتفاء بالمأكولات والأزياء في لولو هايبر ماركت والان نبدء بالتفاصيل

دشنت لولو هايبر ماركت، أكبر سلسلة متاجر في الشرق الأوسط، فعالياتها نصف السنوية للاحتفاء بالمأكولات والأزياء الهندية تحت شعار «احتفالات الهند» في جميع فروع لولو بالمملكة العربية السعودية

وتتزامن هذه الفعالية مع الاحتفاء بيوم الجمهورية الهندي الواحد والسبعين. وستتوافر في الفعاليات التي ستستمر لمدة أسبوع تشكيلة كبيرة من المنتجات الغذائية، والعروض الترويجية، والعروض الفنية، وزيارات المشاهير من 22 إلى 28 يناير 2020.

وقد تمت مراسم الافتتاح من قبل الدكتور أوسوف سيد، سفير جمهورية الهند في السعودية، وبحضور شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية. وبمشاركة عدد من موظفي الحكومة ومديري اللولو. وقد جرى ذلك في أفنيو مول بالرياض.

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وستكون الفعالية فرصة للزوار للتعرف على أكثر من ٣٩۰۰ منتج في مختلف التصنيفات القادمة من الهند خصيصًا لهذه الفعالية مثل الفواكه، الخضار، اللحوم، منتجات الطعام، أدوات المطبخ والملبوسات التقليدية، مثال الساري والشويدار. كما تقدم لولو مجموعة كبيرة من الوجبات الساخنة المُعدّة في المتجر بصورة يومية ابتداءً من البرياني الشهي بالتوابل، وجبات الشارع المشهورة إلى أطباق الحلوى التقليدية وغيرها الكثير من الوجبات الهندية اللذيذة.

وتملك اللولو مصانع تجهيز الطعام ومكاتب للتصدير في الهند، شهدت مجهودات ضخمة لتقديم تشكيلات جديدة من المنتجات، الطعام العضوي، الدهون المفيدة، خالية من الجلوتين، وغيرها الكثير من العناصر الغذائية الصحية المتوافرة في المتاجر، التي تشهد طلبًا كبيرًا الآن من قاعدة العملاء الكبيرة الواعية لأهمية الأكل الصحي.

وبهذه المناسبة، قال شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية: «ننظم كل عام فعاليات خاصة لاستعراض جمال وتنوع الثقافة الهندية مثل هذه الفعالية (احتفالات الهند). وهي بمثابة مشاركة متواضعة منا للإسهام في إحياء هذه التقاليد المجيدة، المأكولات والثقافة، التي تشكّل كلها جمال التنوع الفريد لعكسه للمقيمين في السعودية. ونحن سعداء بأن هذه المبادرة ستجمع جميع الجنسيات المتواجدة بالمملكة في اهتمامات مشتركة».