شكرا لقرائتكم خبر عن «إساد» تحصد جائزة أفضل بيئة عمل في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

حصلت شركة الخدمات العمالية «إساد» على جائزة أفضل بيئة عمل، كأول شركة استقدام تفوز بهذه الجائزة في المملكة العربية السعودية

وتسلّم الجائزة في مؤتمر صحافي أقيم بهذه المناسبة في مدينة الرياض، رئيس مجلس إدارة الشركة عامر آل خشيل من ممثل منظمة غريت بليس تو وورك، وهي هيئة عالمية لتقديم الاستشارات وتحليل خبرة الموظفين في ٦٠ دولة حول العالم، وتعمل مع أكثر من ١٠ آلاف منشأة في مختلف المجالات والقطاعات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إساد» عامر آل خشيل إن الحصول على هذه الجائزة يأتي تتويجًا لجهود العاملين بالشركة طوال السنوات الماضية، وإيمانهم بضرورة تواؤم بيئة العمل الداخلية مع الخدمات المتميّزة المقدمة للعملاء.

وأضاف إن هذه الجائزة الرفيعة ليست إنجازًا للشركة فحسب، وإنما هي انتصار لبيئة الأعمال في المملكة.

جدير بالذكر، أن شركة «إساد» هي الراعي البلاتيني لملتقى ومعرض الاستقدام، والخدمات العمالية المساندة، الذي يُعقد هذه الأيام في الرياض.