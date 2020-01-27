شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الطبية للقوات المسلحة تخفض ساعات الانتظار في طوارئ مستشفياتها والان نبدء بالتفاصيل
وانخفض وقت انتظار المرضى منذ دخولهم حتى خروجهم من (16 ساعة إلى 8 ساعات) في طوارئ مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وبمقدار (23 إلى 19) مريضًا شهريًا من ذوي الإقامة الطويلة. تجدر الإشارة إلى أن الخدمات الطبية ومن خلال مستشفياتها الموزعة بمختلف مناطق المملكة تساهم في تقديم الخدمة الصحية المتقدمة والدقيقة بقدرة استيعابية تتجاوز (7000) سرير.
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