شكرا لقرائتكم خبر عن «البنوك» تتراجع بالأسهم.. والسيولة الهزيلة تلازم جلسات الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سيطر الحذر والترقب على أداء الأسهم المحلية، أمس، مع بدء ظهور نتائج الشركات، فيما ظلت دوامة السيولة الهزيلة، العنوان الأبرز عند مطلع كل أسبوع، في الوقت الذي تعرضت فيه مؤشرات الأسواق لضغوط من أسهم البنوك الرئيسية.

وفي سياق السيولة الهزيلة بمستهل الأسبوع، أظهر تحليل ل«الخليج» أن قيم التداولات تراجعت بنسبة 44%، بما يعادل 247 مليون درهم للجلسة الواحدة في عام 2019، وذلك مقارنة مع متوسط السيولة اليومية والتي بلغت 441 مليون درهم.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.58% إثر تراجع «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني» فيما هبط مؤشر «أبوظبي»، 0.28% مع هبوط «أبوظبي الأول»، و«التجاري»، و«الإسلامي».

واستقطبت الأسهم سيولة بلغت 140.9 مليون درهم فقط، منها 88.4 مليون درهم في دبي، و52.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 86.6 مليون سهم، توزعت بواقع 68 مليون سهم في دبي، و18.6 مليون سهم في دبي.

وجرى تداول أسهم 61 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة، وجاء ذلك من خلال 1925 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي عند مستوى 2821.46 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والنقل والاستثمار والخدمات والاتصالات. وانخفض قطاع البنوك 0.96% بضغط من تراجع «دبي الإسلامي» 1.37%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.72%.

وهبط قطاع النقل 1.18% نتيجة هبوط «أرامكس» 0.55%، و«العربية للطيران» 1.89%، وذلك في مقابل ارتفاع «الخليج للملاحة» 0.21%. وجاء انخفاض قطاع الاستثمار هامشياً 0.06% إثر انخفاض «دبي للاستثمار» 0.74%، وذلك في مقابل ارتفاع «سوق دبي المالي» 1.71%، و«شعاع كابيتال» 1.18%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع العقار 0.16% بدعم من ارتفاع «إعمار العقارية» 0.24%، و«إعمار للتطوير» 0.52%، و«الاتحاد العقارية» 0.48%.

من جانبه، تراجع مؤشر سوق أبوظبي إلى مستوى 5230 نقطة، مع تراجع أسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

وانخفض قطاع البنوك 0.56% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 0.63%، و«أبوظبي التجاري» 0.25%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.52%.

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ونزل قطاع الاتصالات 0.24% بفعل تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع الطاقة 0.36% بعد هبوط «دانة غاز» 0.86%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.32%، واستقر «طاقة» من دون تغيير. كما نزل قطاع الاستثمار 0.35% بضغط من تراجع «إشراق» 1.26% وفي المقابل، ارتفع قطاع العقار 0.55%، مع ارتفاع «الدار» 0.45%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.98%.

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي بقيمة 19 مليون درهم، مغلقاً عند 5.78 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قدرها 18.3 مليون درهم، وأقفل عند 13.75 درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات وصلت إلى 13.4 مليون درهم، مغلقاً عند 4.11 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم قائمة التداولات «العالمية القابضة» ب9.4 مليون درهم فقط، وارتفع 6.67% مغلقاً عند 11.2 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة بلغت 9.12 مليون درهم، وأقفل عند 7.97 درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات قيمتها 8.3 مليون درهم، مغلقاً عند 5.78 درهم.

وسجل «تكافل الإمارات» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 12.8% مغلقاً عند 1.41 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «الخليج للملاحة»، وانخفض 9.88% إلى 7.02 درهم.

وكان أكبر المرتفعين «الجرافات البحرية» بنسبة 14.83% مغلقاً عند 3.95 درهم، وبالعكس، نزل «بلدكو» 10% ليغلق عند 0.34 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار لم يتجاوز 8.12 مليون درهم كمحصلة شراء، منها 240 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، و3.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و4.69 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 8.12 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، انفرد المستثمرون الخليجيون بالشراء، بصافي استثمار بلغ 14 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون، نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 14 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.3 مليون درهم محصلة بيع العرب، و1.3 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و11.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب)، مشترياتهم على أسهم شركات «أملاك»، و«دي إكس بي»، و«أبوظبي التجاري»، و«دانة غاز»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية»، و«آن ديجيتال سيرفسس»، و«إعمار مولز».

من جانبها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 9.2 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.65 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و3.55 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 9.2 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 5.65 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و 3.55 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.