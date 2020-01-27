شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إجراءات يجب مراعاتها أثناء تركيب سخانات الغاز.. أهمها المدخنة والهواية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الفترة الماضية خاصة مع بداية فصل الشتاء، كثرت حالات الاختناق داخل الحمام أثناء الاستحمام وذلك نتيجة التسمم بغاز أو أكسيد الكربون الناتج عن عملية احتراق الغاز بالسخانات التى تعمل بالغاز الطبيعي ولتجنب حدوث ذلك هناك مجموعه من الإجراءات والتعليمات التى يجب اتباعها عند تركيب سخان الغاز الطبيعي داخل الحمام والتي كانت كالتالي ..

1-يجب ألا تقل مساحة الحمام عن 5.6 متر وذلك حتى تكون هناك اتاحة لتواجد كميات من الهواء للتنفس الآمن.

2- يجب ألا تقل المسافة بين ارضية الحمام والسقف عن 2.4 متر وذلك حتى يتم تركيب سخان الغاز في الارتفاع المناسب.

3- يجب أن يتم تركيب السخان بحيث يكون شعلات النار في مستوى النظر.

4- يجب عند تركيب السخان أن تكون هناك مساحة كافيه بينه وبين السقف تكفي لتركيب المدخنة .

5- لا يجب تركيب سخانات الغاز التى تعمل بدون مدخنة لا يتم تركيبها في الحمام

6- يجب تركيب سخان الغاز بالقرب من المنور أو الشارع .

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7- في حال تركيب سخان الغاز داخل الحمام يجب أن يكون بعيدا "الدُش".

8- يجب عمل فتحة للمدخنة وفتحة اخري للهواية أثناء تركيب سخان الغاز .

وكانت المذكرة المُقدمة من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، التي تقدم بها إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، قد كشفت عن تطور الجهود المبذولة في إطار توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها للعمل بالغاز على مدار 39 عاماً 10 ملايين وحده سكنية، منها 38 % خلال الخمس سنوات الأخيرة، نتيجة الجهود المبذولة فى وزارة البترول والثروة المعدنية فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جدير بالذكر، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف توصيل الغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي 2019/2020 إلى ما يزيد عن 86 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز الجارى حالياً لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة وتطوير الخدمات للمواطنين جاء ذلك في التقرير الذى تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بشأن المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لأعمال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل للوقوف على حجم تقدم الاعمال، ووجه وزير البترول والثروة المعدنية بأهمية الاستمرار في الحفاظ على النجاح الذى تحقق في تنفيذ خطة العام الماضى لتحقيق المستهدف خلال العام الحالي والبالغ 1.2مليون وحدة سكنية .