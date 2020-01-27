«الاتحاد العقارية» تعتزم توسعة وتحويل «دبي أوتودروم» إلى مساهمة خاصة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت شركة «الاتحاد العقارية» في إفصاح أمس، تأجيل اجتماع مجلس إدارتها الذي كان مقرراً عقده يوم الخميس الماضي إلى موعد لاحق. وأكدت الشركة، أنها «ستتبع الإجراءات القانونية المقررة والإفصاح عن تاريخ وتوقيت الاجتماع وجدول أعماله». وهذا التأجيل الثاني حيث كان مجلس الإدارة أجّل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده يوم 20 يناير/ كانون الثاني؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وبعد الإفصاح عن التأجيل، أعلنت شركة «الاتحاد العقارية» في بيان أرسل إلى سوق دبي أيضاً أنها في المراحل الأخيرة لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «شاينا ناشيونال كيميكال أنجينير المحدودة»، بهدف توسعة جديدة في مشروع «دبي أوتودروم»، بقيمة 200 مليون درهم تقريباً.

وأكدت الشركة أن التوسعة الجديدة ستحدث نقلة نوعية، ما ينعكس أثره عليها ويعزز حضورها المحلي، والإقليمي، والعالمي، كما سيعزز نمو شركة «دبي أوتودروم»، حيث يضم مشروع «دبي أوتودروم» عدداً من حلبات السباق بمواصفات عالمية، استضافت سباقات عالمية.

وفي البيان، أعلنت «الاتحاد العقارية» أن إدارتها التنفيذية أعدت دراسة وخطة لتحويل 3 شركات تابعة لها إلى شركة مساهمة خاصة، مشيرة إلى أن الشركات المعنية هي كل من: «سيرفيو»، و«ذي فيتاوت»، و«دبي أوتودروم».

وذكرت أن هذا التحول سيتبعه تطبيق أمثل لقواعد الحوكمة ونظام المؤسسية الفعالة والرشيدة لتلك الشركات، بغرض إحداث نقلة نوعية في استراتيجياتها، وخطط النمو والتوسعات المستقبلية.

وأكد خليفة الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية، أن تلك الجهود الحثيثة تأتي في سياق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز البيئة الاقتصادية المرنة والملائمة لتطوير ونمو الشركات. وأكد أن قرار توسعة مشروع «دبي أوتودروم» يأتي في سياق التوقعات بنمو القطاع السياحي في الدولة، بدعم من معرض إكسبو 2020، وجهود الترويج السياحي التي تقوم بها.