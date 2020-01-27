«الإمارات للدراسات المصرفية» يبتعث 25 مواطناً إلى «أكسفورد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إطلاق دورة جديدة من برنامج تطوير القادة بكلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد، والتي تعد واحدة من أبرز كليات إدارة الأعمال في العالم، وذلك بهدف تطوير برنامج تنفيذي لتدريب القادة المواطنين في القطاع المصرفي والمالي على مهارات جديدة، ويضم البرنامج 25 مواطناً ومواطنة من المديرين وقيادات البنوك المحلية بالدولة، وذلك في الفترة من 3 فبراير إلى 12 فبراير المقبل.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بابتعاث عدد من المديرين والمديرين التنفيذيين إلى جامعة أكسفورد ضمن النسخة الجديدة لبرنامج تطوير القادة، وذلك مواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق رؤيتها بتطوير مهارات الكوادر الوطنية المصرفية بهدف ارتفاع نسبة التوطين في القطاع المصرفي.

ويشارك في البرنامج في دورته الجديدة العام الحالي، قيادات مصرفية مواطنة من مصرف الإمارات الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، و«إتش إس بي سي»، وبنك رأس الخيمة، إضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي.

تطوير الجيل القادم

وقال جمال الجسمي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: إن برنامج تطوير القادة يهدف إلى دمج القيادات المصرفية في برامج مكثفة لتنمية المهارات الشخصية القيادية، إضافة إلى المهارات المصرفية، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن دورات توعية قيادية مصممة خصيصاً لصناعة قيادات المستقبل، مما يعد البرنامج منصة مثالية لكافة القيادات العاملين في القطاع المصرفي لكي يصقلوا مهاراتهم القيادية.

وقالت نوره عباس، مدير إدارة التدريب بالمعهد إن البرنامج يقدم أسلوباً فريداً في تقديم أعلى مستويات تعليمية، مما يفتح آفاقاً واسعة لبناء قادة مستقبليين يحملون مبادئ وقيماً عالية وعلى مستوى عالمي من التدريب، وذك لوضع بصمتهم الخاصة وإحداث تغيير حقيقي في شركاتهم ومؤسساتهم ويعزز فرصهم الوظيفية.