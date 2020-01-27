الـ 19 في محفظة الضيافة «إعمار» تفتتح «العنوان سكاي فيو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



احتفلت مجموعة «إعمار للضيافة» أمس بالافتتاح الرسمي لفندق «العنوان سكاي فيو» في وسط مدينة دبي، وهو الفندق الذي يعدّ الأحدث ضمن سلسلتها.

تمّ خلال الفعالية الإعلان عن تفاصيل بعض المشروعات المستقبلية التي ستمثّل توسّعاً في محفظة أعمال مجموعة «إعمار للضيافة»، حيث سيتم الإعلان خلال العام الجاري عن افتتاح بعض الفنادق التي تشمل منتجعات العنوان الشاطئيّة في كلٍ من شاطئ جميرا في دبي، إلى جانب الفجيرة، إضافةً إلى العنوان منتجع الجولف في مصر، وبالاس منتجع شاطئ الفجيرة، وفيدا منتجع شاطئ أم القيوين.

وقال محمد العبّار: يعدّ «العنوان سكاي فيو» الفندق ال 19 ضمن محفظة فنادقنا في دولة الإمارات، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ بوضع مدينة دبي في طليعة الوجهات الأكثر ابتكاراً وفخامة بالنسبة للزوّار من جميع أنحاء العالم، كما أنّ الاستراتيجيّة الجديدة لمجموعة إعمار للضيافة ستعزّز من قدرتنا على تطوير علامتنا التجارية وتقديمها إلى العملاء في المناطق الأخرى.

يتميّز فندق «العنوان سكاي فيو» بالعديد من المزايا التي تتضمّن إطلالات على برج خليفة والأفق الخلّاب لمنطقة وسط مدينة دبي، ويتألّف من برجين متصلين بجسر معلّق في الهواء في قلب المنطقة النابضة بالحياة.

يضمّ الفندق 169 غرفةً و 551 شقّةً سكنية، إلى جانب مسبح على طراز «إنفينيتي» بطول يبلغ 70 متراً، كما يقدّم مجموعة من المفاهيم الجديدة في الطهي والمطاعم، إلى جانب مركز الاسترخاء واللياقة البدنية، والتصاميم الداخلية التي تعكس للزوّار مفاهيم جديدةً تجمع بين الفخامة والبساطة.