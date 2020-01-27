آمال «وول ستريت» معلّقة على النتائج و«الاحتياطي» واحتواء «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

هل تتمكن بكين من احتواء وباء كورونا وكبح انتشاره خارج حدودها؟ هذا هو السؤال الأول الذي يشغل المستثمرين في وول ستريت، فيما هناك أسئلة أخرى أقل إثارة للذعر تتعلق بموقف الاحتياطي الفدرالي ونتائج الشركات، فبعد أن أحدث الفيروس هزة في أسواق الأسهم الأسبوع الماضي وكبد مؤشرات وول ستريت خسائر بلغت 1 في المئة وسطياً، تتجه الأنظار بتركيز شديد نحو وسائل الإعلام وما تنقله من أخبار بخصوص انتشار كورونا في دول أخرى غير الصين، وهو ما حدث فعلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع بظهور ثلاث إصابات في فرنسا. ومعلوم أن مثل هذا التطور الطارئ يترك آثاره السلبية في معنويات قوى السوق لعلاقته المباشرة مع عدد من القطاعات الاقتصادية خاصة السفر والسياحة، وهو ما انعكس مباشرة في تراجع أسعار النفط أكثر من 5 دولارات خلال الأسبوع الماضي.

وقالت كوينسي كروسبي المحللة الاستراتيجية لدى شركة «برودنشال»: «يلقي الفيروس بظلاله على كل شيء ومن المأمول أن تتمكن الحكومة الصينية من وقف انتشاره، كما يخشى المستثمرون من أن يتسبب انتشار الفيروس في توقيف برنامج تحفيز الاقتصاد الصيني وما يخلفه من تبعات على الاقتصاد العالمي».

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ويخشى أن تستمر تلك المخاوف في التأثير على أداء الأسهم خلال الأسابيع المقبلة. إلا أن الأسهم قد تتلقى ضربة أخرى من مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي يعقد اجتماعاته الدورية هذا الأسبوع،في حال لم يصدر عنه ما يؤكد التزامه بخفض أسعار الفائدة واستمرار برنامج شراء السندات.

وسوف تصدر شركة «أبل» تقرير نتائجها غداً الثلاثاء، وسط آمال بأن يتمكن سهم الشركة من دعم صمود القطاع ومعه الأسهم عموماً. كما يتلقى السوق نتائج 135 شركة مدرجة على مؤشر «إس أند بي»، مع تركيز خاص على الشركات الصناعية وشركات سلع المستهلك وعلى رأسها بوينج وجنرال إلكتريك.

من جانبها شهدت معدلات العائد على سندات الخزانة هبوطاً لافتاً خلال اليومين الأخيرين حتى وصلت في فئة السنوات العشر لأدنى مستوى لها منذ نوفمبر/‏تشرين الثاني واستقرت عند 1.68%، بينما ارتفعت أسعار الذهب في ظل إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.ويتلقى السوق عدداً من تقارير الاقتصاد المهمة التي تبدأ بتقرير الناتج الإجمالي المحلي للربع الأخير من عام 2019 الخميس.