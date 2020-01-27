دبي تستضيف مؤتمر توقعات السلع العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يستضيف كل من مركز دبي للسلع المتعددة، وبورصة دبي للذهب والسلع، وشركة «ريتشكوم جلوبال سيرفيسز»، النسخة السابعة من «مؤتمر توقعات السلع العالمية» يوم 9 فبراير 2020 في برج الماس بدبي.

يقام المؤتمر تحت عنوان «تطورات السوق وإدارة المخاطر خلال أوقات التقلبات»، وسيناقش أحدث الاتجاهات والتغيرات الحالية ضمن مجموعة من أسواق السلع، كما سيسلط الضوء على أبرز المخاطر المحتملة والاستراتيجيات المربحة لعام 2020. وسيتناول المؤتمر التوقعات المستقبلية لأسعار معادن النحاس والرصاص والألمنيوم على خلفية الحروب التجارية وسياسات الحمائية القائمة، وما إذا كان بإمكان الذهب أن يستعيد بريقه ومكانته باعتباره العملة الافتراضية العالمية.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 350 خبيراً عالمياً من أكثر من 20 دولة، يغطون مختلف مجالات قطاع تجارة السلع. وستركز جلسات المؤتمر التي ستقام على مدى يوم كامل على موضوعات متنوعة تغطي قطاعات السلع المختلفة وما يرتبط بها بدءاً من الاقتصاد العالمي وتوقعات أسعار الطاقة مروراً بالسلع الزراعية والمعادن الثمينة، وصولاً إلى الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة.