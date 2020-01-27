«إس تي آر»: 73% متوسط إشغالات فنادق الإمارات 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

سجلت المنشآت الفندقية في دولة الإمارات خلال العام الماضي 2019، معدلات إشغال بلغت نحو 73.3%، بتراجع طفيف بنسبة 0.3%، مقارنة مع عام 2018، وذلك حسب ما أظهرته بيانات «إس تي آر» المتخصصة في البيانات والتحليلات في قطاع الفنادق على مستوى العالم.

وأوضحت «إس تي آر» ل ”الخليج 365”، أن متوسط سعر الغرفة اليومية في فنادق الإمارات، انخفض بنسبة 9.4% خلال عام 2019، ليصل إلى 509.43 درهم، فيما تراجع العائد على الغرف الفندقية المتوفرة بنسبة 9.7% إلى 373.25 درهم.

لا تزال فنادق دولة الإمارات، تتفوق على أداء الفنادق في دولة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أنها بين الأعلى على مستوى العالم؛ حيث بلغت معدلات الإشغال في الشرق الأوسط نحو 66.2% خلال عام 2019، فيما بلغت معدلات إشغال إفريقيا نحو 61.3%، مما يعني أن فنادق الدولة تتجاوز معدلات المنطقة بأكثر من 7%، ونحو 12% مقارنة مع إفريقيا.

ويقدر مجلس السياحة والسفر العالمي، أعداد الزوار الدوليين إلى دولة الإمارات خلال عام 2019، بنحو 21.43 مليون زائر دولي، بنمو 4.1% مقارنة مع عام 2018، ليصل إجمالي إنفاقهم إلى 136.8 مليار درهم.

وعلى الرغم من زيادة أعداد الزوار الدوليين إلى فنادق الدولة، فإن الاستقرار في معدلات الإشغال جاء بسبب زيادة عدد المنشآت الفندقية ودخول معروض من الغرف والشقق الفندقية الجديدة، والتي تظهر جلياً في دبي التي استقبلت أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية في 2019.

وتشهد مختلف إمارات الدولة، افتتاحات فندقية جديدة تتمثل في خطط المطورين العقاريين والمستثمرين، للاستفادة من العوائد من قطاع الضيافة، وخاصة في المشاريع النوعية التي تدخل السوق كل عام؛ حيث يقدر عدد الغرف والشقق الفندقية التي دخلت سوق الضيافة على مستوى الدولة بأكثر من 13000 غرفة وشقة فندقية جديدة.

ويعد العائد على القطاع الفندقي في الدولة من بين الأعلى على مستوى العالم، إلا أن القطاع يشهد ضغوطات قوية، مثل ارتفاع التكاليف وزيادة المنافسة وتراجع الأسعار، ودخول وحدات فندقية جديدة، إضافة إلى منافسة شركات ومشغلي بيوت العطلات.

وحافظت معدلات الإشغال الفندقية في دبي على مستويات مرتفعة؛ حيث بلغت نحو 75% في عام 2019، مقارنة مع 76% في عام 2018، وذلك مع دخول عدد من الوحدات الفندقية الجديدة.

وقفزت معدلات الإشغال في فنادق دبي خلال ليلة رأس السنة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 إلى 94%، مقارنة مع 74% خلال منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، مما يعني أن الإشغال ارتفاع بما يعادل 20 نقطة أساس تقريباً.

وتعول الفنادق على تسجيل أداء أفضل في مستويات الإشغال والأسعار والعوائد خلال عام 2020، بدعم من الفعاليات الكبرى التي ستستضيفها الدولة خلال العام الجاري، مثل «إكسبو 2020 دبي»، والمعارض والمؤتمرات الكبرى الأخرى.

ومن المتوقع زيادة أعداد الزوار الدوليين بغرض الترفيه والأعمال خلال العام الجاري؛ حيث تشير بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي إلى استقبال أكثر من 21.4 مليون زائر دولي من مختلف الأسواق على مستوى العالم. ويتوقع المجلس أن يرتفع أعداد الزوار الدوليين إلى دولة الإمارات بأكثر من 35.5 مليون زائر بحلول عام 2029، ليصل إجمالي إنفاقهم نحو 220.7 مليار درهم.

ويسهم استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات، في دعم نظم السياحة في الدولة لكافة الجنسيات وتأكيد مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية للجميع، وزيادة أعداد الزوار من مختلف الأسواق.