المنصوري: «الجواز اللوجستي العالمي» يؤكد تميز الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافوس: ”الخليج 365”

رحبت 20 دولة بالانضمام إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، المبادرة التي أعلنت عنها دولة الإمارات على هامش الدورة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، والتي عقدت مؤخراً.

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي أطلقتها حكومة دبي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 2020، تقدم مثالاً متميزاً على النموذج الرائد الذي تتبعه دولة الإمارات لتحقيق رؤيتها التنموية القائمة على الانفتاح والتعاون مع مختلف دول العالم.

أضاف المنصوري: «تثبت المبادرة عزم دولة الإمارات على دفع جهود التنمية الاقتصادية عالمياً مع شركائها، واستمرارها في إنشاء روابط جديدة لدعم التجارة على المستوى الدولي، من خلال تعزيز ممكنات التجارة، ولا سيما في القطاع اللوجستي، وتسهيل حركة البضائع وخدمات النقل والشحن والإمداد عبر ممرات التجارة العالمية، من خلال توظيف البنى التحتية المتطورة، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة التي تتميز بها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتطوير شبكة فعالة لخدمة التجارة العالمية، وربط المراكز التجارية بكفاءة أعلى».

وتابع: «يمكن للمبادرة أن توفر القيمة للعديد من الدول على مستوى العالم، وتغيير تطور صناعة الشحن من خلال إنشاء التقنيات والقدرات اللازمة، وتطوير مسارات جديدة للتجارة تربط الشرق بالغرب، وتعزز مكانة دبي ودولة الإمارات في دعم التجارة والاقتصاد العالميين، الأمر الذي يمثل محوراً مهماً في الاستراتيجيات التنموية التي تتبناها دولة الإمارات، وينسجم مع التوجيهات الجديدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل لجعل دبي عاصمة الاقتصاد الجديد في المنطقة، وبلوغ تريليوني دولار كمستهدف طموح للتجارة الخارجية غير النفطية لدبي في عام 2025».

وكانت دولة الإمارات شاركت في جلسة حوارية حول «خط دبي للحرير.. إعادة اختراع التجارة واللوجستيات»، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، بمشاركة وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، وسلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، ونادية كمالي المدير التنفيذي للجمارك العالمية بدبي.

وقد استعرضت نادية كمالي، المدير التنفيذي للجمارك العالمية بدبي، والمشرفة على مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، كيف يمكن لهذا الجواز الذي يعد برنامج مكافآت مستدامة للشحن العالمي، أن يساعد في إعادة اختراع التجارة، من خلال برنامج يسهم في تيسير حركة التجارة وتنمية حجمها وزيادة كفاءتها بين الأطراف المعنية وسرعة تعقب حركة الشحن وتخفيض التكاليف الإدارية، وتقديم معلومات الشحن المتقدمة، وتوفير الوقت المطلوب لحركة وتخليص البضائع، وذلك من خلال عضويته التي تأتي على ثلاث فئات، فضية وذهبية وبلاتينية، توفر حتى 72 في إجراءات الشحن والتخليص وحركة البضائع.

من جهة أخرى عقد المنصوري لقاءً ثنائياً مع جاي بارملين وزير الاقتصاد السويسري. استعرض خلاله الجانبان العلاقات الثنائية المتقدمة التي تجمع البلدين، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مع مناقشة فرص جديدة للشراكات الاستثمارية والتجارية في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وأكد المنصوري، خلال اللقاء، اهتمام الدولة بتعزيز استقطاب الاستثمارات السويسرية، وتطوير نماذج متميزة للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمجالات المتعلقة بالابتكار، وذلك عن طريق تحفيز الشركات الناشئة في البلدين للتعاون والاطلاع على الفرص المطروحة في المجالات ذات الأولوية على أجندة البلدين، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

واستعرض المنصوري من جانبه، القوانين والمبادرات الداعمة لتحفيز واستقطاب الشركات الناشئة في الدولة.

ووجه المنصوري الدعوة للجانب السويسري لتنظيم زيارة رسمية إلى الدولة ضمن فعاليات إكسبو 2020؛ لتوطيد أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، والاستفادة من الفرص الواسعة التي يطرحها الحدث الدولي في توثيق الروابط بين مجتمعي الأعمال من البلدين.