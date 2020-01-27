شكرا لقرائتكم خبر عن دبي مدينة اللامستحيل.. حدودها السماء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال موقع «كامبريدج نيوز» البريطاني، إن دبي تعد من أسرع المدن نمواً خلال ال30 عاماً الماضية. وأوضح أن حكاية دبي بدأت بالنفط، ولكن مع امتلاكها كمية أقل من الإمدادات بالمقارنة مع جيرانها، سرعان ما تحوّلت المدينة إلى السياحة لتصبح المركز الأهم في الشرق الأوسط. وبدأت حكومة دبي في عام 2002 بإصلاحات في قوانين الاستثمار، وسمحت للأجانب بشراء العقارات الأمر الذي ساهم في بزوغ ثورة عمرانية في جميع أنحاء الإمارة.
وأشار الموقع الإخباري إلى أن دبي أصبحت مكاناً حدوده السماء، ومدينة اللامستحيل عبر مشروعاتها التي لا مثيل لها، من أكبر منتج داخلي للتزلج في مركز تجاري، إلى أطول برج في العالم، ألا وهو برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً. وفي الثلاثين سنة الماضية، شاهدنا أشجار النخيل وهي تنبت في البحر، كناية عن مشروع «جزيرة النخلة». وفي الفترة نفسها أيضاً، شهدت المدينة زيادة كبيرة في عدد سكانها بلغت نسبتها 569%، وهي الآن موطن لنحو 2.785 مليون نسمة.
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