إنجاز 6196 مبنى خلال 11 شهـراً في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

ارتفع عدد المباني المنجزة في دبي إلى 6196 مبنى منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية نوفمبر من العام نفسه، مع إضافة 683 مبنى متنوعاً ، حسب «مركز دبي للإحصاء».

واستحوذت الفلل على النسبة الأكبر بواقع 56.5% (3502 مبنى)، تلتها في المركز الثاني الفلل الخاصة ب29.2% (1811 مبنى)، ثم المباني متعددة الطوابق 4.8% (298 مبنى)، وفي المركز الرابع المباني نسب الطابقية ب4.3% (266 مبنى)، وجاءت مباني المنشآت العامة خامساً بنسبة 3% (185 مبنى)، وأخيراً المباني الصناعية بواقع 2.2% (134 مبنى).

وفي نوفمبر بلغ عدد المباني المنجزة 683 مبنى، منها 395 فيلّا استثمارية، و225 فيلّا خاصة، و22 مبنى متعدد الطوابق، و19 مبنى نسب طابقية، و12 مبنى منشآت عامة، و10 مبان صناعية.

وكان إجمالي عدد المباني المنجزة في 2018 سجل 6051 مبنى، منها 1829 فيلّا خاصة ، و3269 فيلّا استثمارية ، و199 مبنى صناعياً ، و202 مبنى منشآت عامة ، أما المباني متعددة الطوابق فسجلت 353 مبنى، وأخيراً استحوذت المباني نسب الطابقية على 3.2% بواقع 199 مبنى.