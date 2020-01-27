شكرا لقرائتكم خبر عن «أوليفر وايمان»: ربع المستثمرين يثقون بالاستراتيجيات الرقمية للبنوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدرت شركة «أوليفر وايمان» أمس، النسخة الثالثة والعشرين من تقريرها السنوي والخاص بوضع «قطاع الخدمات المالية» تحت عنوان: «عندما تتعارض الرؤية مع القيمة»، والذي أظهر سعي شركات الخدمات المالية إلى تطوير نماذج أعمال مستقبلية في القطاع، غير أن الأداء الاستثماري الضعيف لتلك الشركات يُثير شكوكاً عميقة لدى المستثمرين.

وفقاً للتقرير، أعرب 25% فقط من المستثمرين المشمولين بالتقرير عن ثقتهم بفاعلية استراتيجيات التحول الرقمي لدى شركات القطاع، فيما أكد أقل من 1% أن الخطط المعتمدة تتسم بالوضوح والموثوقية.

تواصل ضعيف

تُظهر نتائج تقرير «أوليفر وايمان»، أن شركات الخدمات المالية تنفق نحو 5% من إيراداتها السنوية على مبادرات التحول الرقمي وتطوير الأعمال، لكن أعرب المستثمرون عن عدم معرفتهم الكافية باستراتيجيات الشركات التي يستثمرون فيها أو حتى الأسباب الوجيهة وراء استثماراتهم. يُضاف إلى ذلك عدم تزويدهم بتفاصيل وافية حول مضمون مشاريع تحول الأعمال والنتائج النهائية المحققة منها. كما أفاد التقرير بأن الشركات لا تزود المستثمرين بمعايير ومقاييس مرجعية تتيح لهم تقييم التقدم المحرز من مشاريع تحول الأعمال، ما يؤدي إلى تراجع ثقة أولئك المستثمرين بنتائج تحليل التكلفة والعائد على الاستثمارات التكنولوجية الكبرى.

ويؤكد التقرير أن المستثمرين يجدون أنفسهم مضطرين للتقصي عن المشاريع ونتائجها، وخاصة مع تهافت البنوك والمؤسسات المالية اليوم للترويج للعديد من مشاريع تحويل الأعمال الطموحة ذات الميزانيات الضخمة وما تحققه من عوائد. وبحسب نتائج التقرير أيضاً، قامت البنوك الأوروبية بإدراج كلمة «رقمية» في 98% من رسائلها ووثائقها الخاصة بالتواصل الخارجي، مقارنة مع استخدامها في 27% فقط من التقارير البحثية للمحللين.

أفق ضيق

يظهر تعارض الرؤية مع القيمة جلياً حينما تتفوق مستويات نمو القيمة لدى شركات التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا المالية الكبرى على نظيراتها في قطاع الخدمات المالية. فمنذ عام 2010، شهدت شركات التكنولوجيا المالية ارتفاعاً مطرداً في نسبة السعر إلى الأرباح، لتُسجل في الوقت الحالي نمواً بواقع الضعف مُقابل شركات الخدمات المالية. وفي الجانب الآخر، واجهت البنوك انخفاضاً في نسبة السعر إلى الأرباح من 14 إلى 11 مرة.

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وأدى انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق الناضجة إلى تراجع الإيرادات الدورية التي سجّلت المستوى الأسوأ مقارنة بالنتائج التي قد تُصاحب أي تحولات رقمية نوعية.

ويؤكد تقرير «أوليفر وايمان» أن 75% من حالات تناقص القيمة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية تُعزى لعوامل مرتبطة بظروف الاقتصاد الكلي واللوائح التنظيمية، وذلك مُقابل نسبة 25% لتأثير الوافدين الجدد في السوق والدور المتنامي لشركات التكنولوجيا المالية وتضييق هامش الربح. كما أن موجات الانكماش الإضافية قد تؤثر بقوة في ميزانيات الاستثمار.

وقد تزامنت فترات الركود والأزمات المالية الكبرى خلال السنوات الثلاثين الماضية مع تكبد البنوك خسائر في العام الواحد، تراوحت نسبتها ما بين 10-50% من الإيرادات؛ ما يتخطى بكثير حجم الأموال المتاحة للاستثمار.

وتعتقد شركات الخدمات المالية، بأن هناك حاجة ملحة إلى مواصلة الاستثمار في مشاريع تحول الأعمال، خاصة مع التراجع المستمر للإيرادات وتدهور ظروف الاقتصاد الكلي؛ إذ تستدعي صعوبة تحقيق العوائد وتسجيل فائض كبير في المعروض، إجراء تغييرات كبيرة وفعالة على صعيد الإنتاجية. كما أن تزايد الضغوط التنافسية من جانب شركات التكنولوجيا سيفضي على المدى الطويل إلى تنويع عروض الخدمات المالية المطروحة في السوق.

من الرابح عندما تتعارض الرؤية مع القيمة؟

عملت بعض شركات الخدمات المالية على تعزيز رؤيتها المرتبطة بتطوير نماذج الأعمال المستقبلية، حيث واصلت الاستثمار بشكلٍ أكبر في جهود الابتكار ومبادرات التحول الرقمي، ولكن نتائج تلك الخطوات كانت في أغلب الأحيان مُخيبة للآمال على صعيد الإيرادات. أما الشركات التي ركزت على القيمة الملموسة، فقد شهدت تغييرات متواضعة غالبًا ما ترافقت مع نتائج ضعيفة التأثير.

ويبرز التقرير أن نجاح شركات الخدمات المالية على المديين القصير والطويل يجب أن يقترن مع المزج بين تطوير نماذج الأعمال المستقبلية والالتزام بتحقيق القيمة المنشودة في آنٍ واحد. وفي الوقت الحالي تسعى الشركات جاهدة لإضافة أنشطة الاستثمار إلى صدارة أولوياتها الاستراتيجية، علمًا أن 40% من تغييرات الميزانية في تلك الشركات لا تزال موجهة اليوم نحو التغييرات التنظيمية الإلزامية. ومن المتوقع أن يترافق ذلك مع إلغاء آلية الإدارة التقليدية للمبادرات والمشاريع الرقمية والاستعاضة عنها بنهجٍ تدخلي أكثر انضباطًا وفعالية.