دبي.. سياحة على مدار العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقلت دبي من السياحة الموسمية إلى سياحة على مدار العام؛ حيث تشير البيانات إلى أن فنادق دبي تستقبل بمعدل 1.39 مليون زائر دولي شهرياً، مع تفاوت عدد الزوار بين مليون و 1.7 مليون زائر حسب كل الفعاليات التي تشهدها دبي شهرياً.

وللعام الثاني على التوالي، يحافظ شهر ديسمبر/كانون الأول على المركز الأول من حيث أعداد الزوار الدوليين، بعد أن شهدت فنادق الإمارة في هذا الشهر من عام 2019 نحو 1.73 مليون زائر، كما كان الشهر الأنشط أيضاً في عام 2018، بعدما شهد 1.62 مليون زائر دولي. ويمتاز ديسمبر، بتوافد الآلاف من الزوار من مختلف أسواق العالم إلى دبي، وذلك لمشاهدة الألعاب النارية التي تتوزع على مختلف مناطق الإمارة؛ حيث أصبحت من الفعاليات المهمة التي تجذب الزوار والسياح سنوياً.

وجاء مايو/أيار 2019، كأقل الأشهر نشاطاً؛ حيث سجل نحو مليون زائر دولي؛ إذ جاء بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، والذي غالباً ما يشهد هدوءاً في الحركة السياحة، وخاصة من الأسواق الدولية.

وتعكس أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال فترات العام، بين الربع الأول حتى الربع الأخير، ارتفاع أعداد الزوار وتوزعهم على مدار العام، مع زيادة شهر أكثر من شهر، بناء على الفعاليات المقامة سواء كانت ترفيهية أو معارض ومؤتمرات التي أصبحت عامل جذب حيوي في سياحة الأعمال والحوافز أيضاً.

وكان الربع الأول 2019، من أكثر الفترات نشاطاً من حيث عدد السياح الدوليين؛ حيث استقبلت فنادق الإمارة نحو 4.75 مليون زائر دولي، ثم جاء الربع الرابع بنحو 4.65 مليون زائر. وعلى الرغم من الصيف وارتفاع حرارة الأجواء، فإن الربع الثالث، شهد نحو 3.72 مليون زائر دولي، وذلك تأكيداً أن دبي أصبحت مقصداً للزوار حتى في الصيف، ثم استقبلت دبي في الربع الثاني 3.61 مليون زائر، والذي يتزامن أيضاً مع شهر رمضان وارتفاع دراجات الحرارة.

وحقق قطاع السياحة في دبي، نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1% في عام 2019؛ حيث رحّبت الإمارة بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.وحافظت معدلات الإشغال الفندقية على مستويات مرتفعة؛ حيث بلغت نحو 75% في عام 2019، مقارنة مع 76% في عام 2018، وذلك مع دخول عدد من الوحدات الفندقية الجديدة.

وسجلت المنشآت الفندقية من ضمن فئة الشقق الفندقية أعلى معدلات الإشغال في عام 2019، بنسبة 77% لكل من الشقق الفندقية الفخمة والشقق الفندقية متوسط المستوى.كما سجلت الفنادق من فئة 1-3 نجوم و 4 نجوم، إشغالات بنسبة 75%، فيما بلغت إشغالات الفنادق من فئة 5 نجوم نحو 74%.

وارتفع عدد الليالي التي قضاها الزوار بنسبة 6.6% إلى 32.11 مليون ليلة في 2019، مقارنة مع 30.13 مليون ليلة فندقية في عام 2018، فيما استقر متوسط إقامة كل ضيف نمو 3.4 ليال.

وتستمر دبي في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة ومفضلة للزوار من حول العالم؛ حيث تم تطوير حملات تسويقية شاملة استهدفت الأسواق الرئيسية بالتعاون مع شركائها في تلك الأسواق من شركات سياحية وإعلامية لزيادة الجاذبية السياحية لدبي وإبراز تنوعها ومقوماتها وإمكاناتها.